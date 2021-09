Пять кораблей НАТО прибыли в грузинский порт Батуми

Пять кораблей Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник прибыли в грузинский порт Батуми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении SNMCMG2 в Twitter.

В составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

After the arrival of #SNMCMG2 in Batumi, Georgia 🇬🇪, a Welcome ceremony was held by local civilian and military authorities with the presence of @COM_SNMCMG2, Commanding Officers 🇪🇸🇮🇹🇹🇷🇷🇴🇧🇬 of the Group's Units #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/e91eFxYRpc