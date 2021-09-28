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Пять кораблей НАТО прибыли в грузинский порт Батуми

Вторник, 28 сентября 2021, 12:24

Пять кораблей Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник прибыли в грузинский порт Батуми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении SNMCMG2 в Twitter.

В составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в направлении вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", - говорится в сообщении Департамента береговой охраны Грузии.

В рамках визита корабли НАТО проведут совместные учения с грузинскими кораблями. Целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО.

Это второй визит группы натовских кораблей в Грузию в 2021 году.

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Грузия Альянс
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