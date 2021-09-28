Чому Литва першою в Європі кинула виклик Китаю

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, на конфлікт із Китаєм зважилася маленька Литва.

Про те, як і чому балтійська країна бореться проти агресивного автократичного гіганта, читайте в матеріалі експертки з безпекових студій, міжнародних відносин та інформаційної безпеки, University College London Alumni Катерини Кістол Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві.

Нинішній конфлікт Пекіна і Вільнюса спровокувала липнева домовленість між Литвою і Тайванем про відкриття тайванського представництва у столиці балтійської країни і, відповідно, офісу його візаві у Тайвані.

Власне, причину, яка викликала неабиякий галас у Пекіні, можна розгледіти у назві представництва, що поки що існує тільки в планах. Адже Литва відкрито анонсувала заснування саме Офісу представництва Тайваню.

На думку Комуністичної партії Китаю, такий крок сигналізуватиме світові про надання Тайваню певної суб’єктності і суверенності.

Реакція китайського уряду на перехід Вільнюсом "червоних ліній" була гострою, але припустимою у даному контексті: у серпні Пекін відкликав свого посла в Литві, згодом примусивши Вільнюс до кроку у відповідь. Втім, риторика, яка пролунала в англомовному Global Times вже наступного дня після відкликання посла КНР, була вкрай жорсткою.

Видання, що має репутацію рупора китайського уряду, оприлюднило статтю, в якій, на тлі прямих погроз у бік офіційного Вільнюса, відкритим текстом йдеться про те, що Китай мав би скооперуватися з Росією і сусідньою до Литви Білоруссю, щоби покарати Литву.

А вже згодом "покарання" прийшло у вигляді зупинення руху вантажів до Литви, зменшення кредитних лімітів для литовських компаній, що супроводжувалося підвищенням цін.

Варто нагадати, що "тайванській історії" передував вихід Литви в травні цього року з формату "17+1", що об’єднує Китай з країнами Центральної та Східної Європи. Тоді Литва також звернулася із закликом до інших країн ЄС вчинити так само.

Втім, минулого тижня стало відомо, що Вільнюс може піти ще далі.

Спираючись на звіт Національного центру з кібербезпеки при Міністерстві оборони, віцеміністр Маргіріс Абукявічус виступив із закликом утриматися від покупки нових і позбутися існуючих китайських смартфонів, що підтримують 5G і мають певні безпекові прогалини.

Зокрема, експеримент, в якому було протестовано моделі смартфонів Huawei, Xiaomi i OnePlus, вказав на можливість збору історії переглядів і витоку персональних даних.

Чи відреагує Пекін на такі заклики, хто ще виступає на боці Литви та які висновки потрібно робити Україні, читайте в статті Катерини Кістол Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві.