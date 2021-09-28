Почему Литва первой в Европе бросила вызов Китаю

Больше, чем любая другая европейская страна, на конфликт с Китаем решилась маленькая Литва.

О том, как и почему балтийская страна борется против агрессивного автократичного гиганта, читайте в материале эксперта по безопасности, международным отношениям и информационной безопасности University College London Alumni Катерины Кистол Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве.

Нынешний конфликт Пекина и Вильнюса спровоцировала июльская договоренность между Литвой и Тайванем об открытии тайваньского представительства в столице балтийской страны и, соответственно, офиса его визави в Тайване.

Собственно, причину, которая вызвала большой шум в Пекине, можно разглядеть в названии представительства, которое пока существует только в планах. Ведь Литва открыто анонсировала именно Офис представительства Тайваня.

По мнению Коммунистической партии Китая, такой шаг будет сигнализировать миру о предоставлении Тайваню определенной субъектности и суверенитета.

Реакция китайского правительства на переход Вильнюсом "красных линий" была острой, но допустимой в данном контексте: в августе Пекин отозвал своего посла в Литве, впоследствии вынудив Вильнюс к ответным шагам. Впрочем, риторика, прозвучавшая в англоязычном Global Times уже на следующий день после отзыва посла КНР, была крайне жесткой.

Издание, имеющее репутацию рупора китайского правительства, обнародовало статью, в которой, на фоне прямых угроз в сторону официального Вильнюса, открытым текстом говорится, что Китай должен скооперироваться с Россией и Беларусью, чтобы наказать Литву.

А уже потом "наказание" пришло в виде остановки движения грузов в Литву, уменьшения кредитных лимитов для литовских компаний, что сопровождалось повышением цен.

Стоит напомнить, что "тайваньской истории" предшествовал выход Литвы в мае этого года из формата "17+1", объединяющего Китай со странами Центральной и Восточной Европы. Тогда Литва также обратилась с призывом к другим странам ЕС поступить так же.

Впрочем, на прошлой неделе стало известно, что Вильнюс может пойти еще дальше.

Опираясь на отчет Национального центра по кибербезопасности при Министерстве обороны, вице-министр Маргирис Абукявичюс выступил с призывом воздержаться от покупки новых и избавиться от существующих китайских смартфонов, поддерживающих 5G и имеющих определенные пробелы с безопасностью.

В частности, эксперимент, в котором были протестированы модели смартфонов Huawei, Xiaomi i OnePlus, указал на возможность сбора истории просмотров и утечки персональных данных.

Отреагирует ли Пекин на такие призывы, кто еще выступает на стороне Литвы и какие выводы нужно делать Украине, читайте в статье Катерины Кистол Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве.