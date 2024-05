Посол Британії в Україні побажав Залужному успіхів на новій посаді

Британський посол у Києві Мартін Гарріс прокоментував призначення колишнього головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гарріс написав у Twitter (X).

Дипломат привітав Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України у Великій Британії.

"Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та розвитком нашого 100-річного партнерства", – додав він, опублікувавши спільне фото з колишнім головкомом.

Many congratulations to Valerii Zaluzhnyi on his appointment as Ukraine’s Ambassador to the UK. I look forward to us working together in consolidating our unbreakable alliance and taking forward our 100-year partnership 🇬🇧🇺🇦💪 pic.twitter.com/ZBkG9Kkqd3