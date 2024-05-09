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Посол Британії в Україні побажав Залужному успіхів на новій посаді

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Новини — Четвер, 9 травня 2024, 17:54 — Олег Павлюк

Британський посол у Києві Мартін Гарріс прокоментував призначення колишнього головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гарріс написав у Twitter (X).

Дипломат привітав Валерія Залужного з призначенням на посаду посла України у Великій Британії.

"Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та розвитком нашого 100-річного партнерства", – додав він, опублікувавши спільне фото з колишнім головкомом.

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9 травня президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

У березні, коли вперше стало відомо про призначення, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що обрання Залужного пов’язане передусім із його військовим бекграундом і важливістю Лондона для Києва.

Посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.

Попереднім послом був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023-го після коментаря Пристайка в бік Зеленського про "нездоровий сарказм".

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Велика Британія
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