Міністра оборони Польщі розкритикували за зізнання, що він тримає напоготові "тривожний рюкзак"

Міністр оборони Польщі заявив у четвер, що з початку повномасштабної війни Росії проти України він тримав напоготові "тривожний рюкзак", за що потрапив під критику – мовляв, його коментарі не надсилають обнадійливого повідомлення про безпеку держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Коментар Владислава Косіняка-Камиша віддзеркалив тривогу, яка охопила Європу стосовно потенційного нападу Росії на держави НАТО.

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Але критики міністра заявили, що його коментарі можуть змусити жителів почуватися в небезпеці, сигналізуючи про готовність з його боку виїхати, якщо країна опиниться в біді.

Косіняка-Камиша у інтерв’ю на радіо запитали, чи тримає він "тривожний рюкзак". Він відповів, що рюкзак з необхідними речами він зібрав ще на початку повномасштабної війни для поїздки в Україну та тримає рюкзак і донині.

"Наявність такого рюкзака безпеки також корисна на випадок будь-якого стихійного лиха, будь-якої раптової події. Треба бути готовим до будь-якої ситуації", – сказав він Radio Zet.

Колишній міністр оборони Маріуш Блащак відреагував, що коментар його наступника не був заспокійливим.

"Евакуація під час небезпеки – це останнє, про що думає відповідальний міністр національної оборони. Такі слова – навіть якщо наміри добрі – не змушують поляків почуватися безпечніше", – заявив Блащак.

Після критичних коментарів Косіняк-Камиш виступив із новою заявою, у якій зазначив, що готовність до кризових ситуацій – це "не лише обов’язок, а й наша відповідальність".

"Освіченість та обізнаність – основа нашої готовності до будь-яких непередбачених подій. Будь ласка, пам’ятайте про це і не повторюйте маніпулятивних, неправдивих тверджень", – заявив міністр.

Минулого місяця уряд Польщі запустив сайт, де рекомендує людям підготувати рюкзаки на випадок екстреної евакуації, яка може включати стихійні лиха чи екстремальні погодні явища.

Рекомендують мати такі речі, як змінний одяг, радіо на батарейках, ліхтарик і аптечку.

Днями керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припустив, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив нещодавно, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.