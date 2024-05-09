Суддю з Польщі, який втік до Білорусі, позбавили імунітету й хочуть арештувати

Вищий адміністративний суд Польщі зняв недоторканність із судді Томаша Шмідта, який утік до Білорусі, дозволивши його затримання і попереднє ув'язнення, а також формально відсторонив від виконання обов'язків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник суду Сильвестр Марціняк.

За словами Марціняка, Дисциплінарний суд Польщі першої інстанції задовольнив клопотання Національної прокуратури від 8 травня та видав постанову про притягнення Шмідта до кримінальної відповідальності.

Також суд санкціонував затримання судді-перебіжчика і "застосування до нього тимчасового арешту, а також тимчасово відсторонив суддю від виконання своїх обов'язків за посадою".

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Раніше генеральний прокурор Польщі Адам Боднар пояснив, що позбавлення Шмідта імунітету дасть владі підстави для його оголошення в розшук. А прем'єр Дональд Туск особисто закликав до цього кроку, щоб "вжити подальших заходів".

Нагадаємо, днями суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.