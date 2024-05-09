Посол Росії поцікавився в МЗС Польщі затриманням дезертира з російської армії

Голова посольства Росії у Варшаві Сергєй Андрєєв направив польському Міністерству закордонних справ ноту у зв'язку з повідомленнями про затримання дезертира з російської армії напередодні.

Про це Андрєєв сказав журналістам 9 травня після покладання вінка на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у варшавському районі Мокотув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Відповідаючи на запитання про справу затриманого російського військовослужбовця, який нелегально потрапив до Польщі через Білорусь, Андрєєв заявив, що направив ноту до МЗС з цього питання.

"Я направив ноту в МЗС (Польщі. – Ред.), щоб підтвердити повідомлення ЗМІ про цей випадок", – сказав російський дипломат.

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Напередодні, 8 травня, стало відомо, що прикордонники з Підляшшя затримали 41-річного російського солдата, який нелегально потрапив до Польщі через Білорусь.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом Александра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці. Його затримали й наразі перевіряють польські служби.

Нагадаємо, що посла під час покладання вінка на цвинтарі-мавзолеї у Варшаві зустріли протестувальниці, які демонстрували свій спротив російській агресії проти України.