Як Євросоюз загнав у глухий кут європейський шлях Північної Македонії

Якщо не рахувати Україну, якій доводиться воювати за свій європейський вибір, найбільш складний та проблемний шлях до членства в ЄС випав Північній Македонії.

Країна, яка заради розблокування переговорів погодилася змінити назву та внести зміни до конституції, досі не змогла розпочати переговори про вступ в ЄС.

Розплата за це не забарилася. На "подвійних" виборах чинна влада зазнала розгромної поразки.

Саме на ЄС лежить основна провина у цій поразці. І тепер Брюсселю доведеться шукати вихід із цього глухого кута, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Втома від компромісів. Які наслідки матимуть помилки ЄС у відносинах із Північною Македонією. Далі – стислий її виклад.

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8 травня в Північній Македонії пройшли і парламентські вибори, і другий тур виборів президента.

У другому турі президент Стево Пендаровський зазнав розгромної поразки. Перемогла Гордана Силяновська Давкова, висунута опозиційною партією ВМРО-ДПМНЄ.

Проте ще більш важливою стала поразка нинішньої влади на парламентських виборах.

Соціал-демократичний союз Македонії (СДСМ) – партія, з якою асоціювалися переговори про вступ до ЄС, зайняла лише третє місце.

Перемогу, причому – із величезним відривом, святкує права опозиція із ВМРО-ДПМНЄ. Коаліція "За Македонію", очолювана цією партією здобуває 59 мандатів. І для здобуття більшості потребує лише двох.

Вони майже гарантовано сформують нову більшість.

Результат виборів у Північній Македонії став поразкою не лише чинної коаліції, але й ЄС.

Нагадаємо, розблокування шляху Македонії до ЄС та НАТО вимагало досягнення дуже складного компромісу із Грецією.

Греція блокувала вступ Македонії до НАТО та ЄС, вимагаючи зміни назви країни та перегляду її історичної політики – за правління ВМРО-ДПМНЄ поширення здобула концепція, яка вела початок держави від античної Македонії, що дуже дратувало греків.

Після довгих переговорів компромісу із Грецією вдалося досягти. Його умови були досить болючими для Македонії.

Компроміс зняв вето Афін, дозволивши Північній Македонії у 2020 році стати членом НАТО.

Однак на шляху до членства в ЄС несподівано виникла нова перешкода – свої вимоги озвучила Болгарія.

За посередництва ЄС із Болгарією також вдалося досягти компромісу. Згідно з ним, Північна Македонія має внести зміни в преамбулу своєї конституції, указавши болгарський народ як такий, що традиційно живе на території країни разом із македонцями.

Втім, ЄС не врахував одного факту – чинна коаліція не мала голосів для конституційних змін.

Як наслідок, Північна Македонія, яка здобула кандидатський статус ще у 2008 році, так і не почала переговорів про вступ до ЄС.

Це призвело до розчарування суспільства у європейському виборі, а одночасно – у партіях, які знаходилися при владі.

Врятувати ситуацію міг лише прорив у переговорах з ЄС, однак на таку поступку для македонського уряду в Брюсселі піти не захотіли.

Переможці виборів скоріш займуть нішу "м'яких євроскептиків", вимагаючи, щоб процес вступу до ЄС відбувався без болючих поступок.

Розчарування європейським курсом створює вікно можливостей для РФ та Китаю.

І це також вкрай небажаний сценарій для ЄС. А бажаного сценарію після виборів 8 травня вже немає – і це ключовий результат помилкової політики Євросоюзу.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Втома від компромісів. Які наслідки матимуть помилки ЄС у відносинах із Північною Македонією.