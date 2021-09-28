У Литві затримали 5 осіб за перевезення нелегальних мігрантів

Служба охорони держкордону Литви повідомила про затримання п’яти осіб за перевезення 19 нелегальних мігрантів, громадян Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

13 з цих мігрантів перед тим попросили притулку у Латвії, ще шестеро були поселені у центрі прийому біженців в Руклі у Литві.

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В ніч на 25 вересня поліція зупинила дві машини - Mercedes Benz S500 на російських номерах та Lexus на польських. За кермом були азербайджанець з посвідкою на проживання у Польщі та громадянка Польщі. В обох автомобілях виявили пасажирів - загалом 9 громадян Іраку. Вони перед тим подали заявки на отримання притулку у Латвії і не мали права виїздити з країни, доки їх розглядають. Водіїв обох автомобілів затримали за незаконне перевезення людей через державний кордон, суд дозволив взяти їх під арешт на три місяці, а пасажирів-іракців повернули у Латвію.

Увечері 26 вересня зупинили автомобілі двох громадян Іраку на фінських номерах, іракці мали посвідки на проживання у Фінляндії. Пасажирами у їхніх машинах виявилися шість іракців без документів. За попередньою інформацією, ці мігранти були поселені в центрі біженців у Литві.

Того ж дня зупинили Opel Zafira на польських номерах, що рухався у напрямку Польщі. За кермом виявився громадянин Грузії, з ним у машині перебували четверо громадян Іраку, які перед тим попросили притулку у Латвії та не мали права виїздити з країни. Щодо грузина почали досудове розслідування за незаконне перевезення людей через кордон, іракців планують повернути назад у Латвію.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Польща з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі.

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до ЄС.