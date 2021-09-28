В Литве задержали пять человек за перевозку нелегальных мигрантов

Служба охраны госграницы Литвы сообщила о задержании пяти человек за перевозку 19 нелегальных мигрантов, граждан Ирака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

13 из этих мигрантов перед тем попросили убежища в Латвии, еще шестеро были размещены в центре приема беженцев в Рукла в Литве.

В ночь на 25 сентября полиция остановила две машины - Mercedes Benz S500 на российских номерах и Lexus на польских. За рулем были азербайджанец с видом на жительство в Польше и гражданка Польши. В обоих автомобилях обнаружили пассажиров - всего 9 граждан Ирака. Они перед тем подали заявки на получение убежища в Латвии и не имели права выезжать из страны, пока их рассматривают. Водителей обоих автомобилей задержали за незаконную перевозку людей через государственную границу, суд разрешил взять их под арест на три месяца, а пассажиров-иракцев вернули в Латвию.

Вечером 26 сентября остановили автомобили двух граждан Ирака на финских номерах, иракцы имели вида на жительство в Финляндии. Пассажирами в их машинах оказались шесть иракцев без документов. По предварительной информации, эти мигранты были размещены в центре беженцев в Литве.

В тот же день остановили Opel Zafira на польских номерах, двигался в направлении Польши. За рулем оказался гражданин Грузии, с ним в машине находились четверо граждан Ирака, перед тем попросили убежища в Латвии и не имели права выезжать из страны. По грузина начали досудебное расследование за незаконную перевозку людей через границу, иракцев планируют вернуть обратно в Латвию.

Напомним, Литва, Латвия и Польша с лета страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они считают это гибридной агрессией режима Лукашенко и местью за реакцию собственную и ЕС на репрессии в Беларуси.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в ЕС.