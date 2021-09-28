У Франції починають заслуховувати свідків у масштабному процесі щодо терактів 2015 року

У Франції суд присяжних почав заслуховувати перших свідків у масштабному процесі щодо серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, найсмертоноснішого нападу в мирний час у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Свідків нападу і родичів жертв будуть заслуховувати протягом наступних п’яти тижнів і 23 днів засідань.

Для багатьох рішення погодитися свідчити було непростим, у підсумку погодилося 300 осіб. Багато людей вирішили приходити свідчити всією родиною.

Процедури передбачають, що кожному надається 15 хвилин, але очікувано процес затягнеться, тому що люди будуть на емоціях виходити за виділений обсяг часу, а їх вагатимуться зупиняти.

Судовий процес щодо терактів почався 8 вересня 2021 року. Перед судом постали 14 звинувачених у причетності до нападів.

Судове засідання триватиме дев’ять місяців, у ньому візьмуть участь близько 1800 позивачів та понад 300 адвокатів. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті назвав цей процес безпрецедентним судовим марафоном. Вирок очікується наприкінці травня.

Більшості обвинувачених, включаючи Салаха Абдеслама, 31-річного франко-марокканця, який вважається єдиним уцілілим членом угруповання, підозрюваного у скоєнні нападів, загрожує довічне ув’язнення, якщо їх визнають винними.

Внаслідок терактів 13 листопада 2015 року загинули 130 людей та близько 350 отримали поранення. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава", яка закликала своїх послідовників напасти на Францію через її причетність до боротьби з терористичним угрупованням в Іраку та Сирії.