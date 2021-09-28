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Во Франции начинают заслушивать свидетелей в масштабном процессе по терактам 2015 года

Вторник, 28 сентября 2021, 15:16

Во Франции суд присяжных начал заслушивать первых свидетелей в масштабном процессе по серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года, самого смертоносного нападения в мирное время во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Свидетелей нападения и родственников жертв будут заслушивать в течение следующих пяти недель и 23 дней заседаний.

Для многих решение согласиться свидетельствовать было непростым, в итоге согласилось 300 человек. Многие люди решили приходить свидетельствовать всей семьей.

Процедура предусматривает, что каждому предоставляется 15 минут, но процесс ожидаемо затянется, потому что люди будут на эмоциях выходить за выделенный объем времени, а их не решатся останавливать.

Судебный процесс по терактам начался 8 сентября 2021 года. Перед судом предстали 14 обвиняемых в причастности к нападениям.

Судебное заседание продлится девять месяцев, в нем примут участие около 1800 истцов и более 300 адвокатов. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти назвал этот процесс беспрецедентным судебным марафоном. Приговор ожидается в конце мая.

Большинству обвиняемых, включая Салаха Абдеслама, 31-летнего франко-марокканца, который считается единственным уцелевшим членом группировки, подозреваемой в совершении нападений, грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.

В результате терактов 13 ноября 2015 года погибли 130 человек и около 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство", призвавшее своих последователей напасть на Францию ​​за ее причастность к борьбе с террористической группировкой в ​​Ираке и Сирии.

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Франция терроризм
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