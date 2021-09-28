Ердоган їде до Путіна обговорювати ескалацію в сирійській провінції Ідліб

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Владімір Путін проведуть у Сочі 29 вересня переговори щодо недавньої ескалації в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Ердоган відправиться в одноденну поїздку до російського міста, і очікується, що обидва президенти виступлять із заявою для преси після переговорів.

Остання особиста зустріч Ердогана та Путіна відбулася в березні 2020 року в Москві.

Заяви з Москви та Анкари підкреслюють, що президенти насамперед обговорюватимуть недавню ескалацію в Ідлібі, провінції, де проживає близько 3,5 мільйонів людей.

В останні тижні повідомляється про посилені повітряні операції російських та сирійських ВПС проти цілей в Ідлібі.

Туреччина і Росія в березні 2020 року домовились про перемир'я в Ідлібі і розпочали спільну патрульну місію вздовж траси, що зв'язує Алеппо з Латакією. Незважаючи на перемир'я, напади на турецькі війська тривали, і троє солдатів загинули в результаті нещодавнього інциденту в середині вересня.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми РФ 17-19 вересня МЗС Туреччини заявило, що результати виборів стосовно Криму "не мають юридичної сили для Туреччини", оскільки вона не визнає незаконну анексію Криму.