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Эрдоган едет к Путину обсуждать эскалацию в сирийской провинции Идлиб

Вторник, 28 сентября 2021, 15:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут в Сочи 29 сентября переговоры по недавней эскалации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган отправится в однодневную поездку в российский город, и ожидается, что оба президента выступят с заявлением для прессы после переговоров.

Последняя личная встреча Эрдогана и Путина состоялась в марте 2020 году в Москве.

Заявления из Москвы и Анкары подчеркивают, что президенты прежде всего будут обсуждать недавнюю эскалацию в Идлибе, провинции, где проживает около 3,5 млн человек.

В последние недели сообщается об усиленных воздушных операциях российских и сирийских ВВС против целей в Идлибе.

Турция и Россия в марте 2020 договорились о перемирии в Идлибе и начали совместную патрульную миссию вдоль трассы, связывающей Алеппо с Латакией. Несмотря на перемирие, нападения на турецкие войска продолжались, и трое солдат погибли в результате недавнего инцидента в середине сентября.

Напомним, после выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября МИД Турции заявил, что результаты выборов по Крыму "не имеют юридической силы для Турции", поскольку она не признает незаконной аннексию Крыма.

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Сирия Эрдоган Путин
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