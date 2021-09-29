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Литва посилить охорону центрів для нелегальних мігрантів, що прибули через Білорусь

Середа, 29 вересня 2021, 09:56

В МВС Литви готують посилення охорони центрів для нелегальних мігрантів, що прибули в країну з території Білорусі, через все частіші спроби втечі.

Як повідомляє литовський мовник LRT, про це йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

Для охорони центрів і підтримання порядку планують виділити більше поліцейських та патрулів, і для кожного з центрів буде призначений окремий координатор.

Зараз мігрантів розселюють у п’яти місцях, що розташовані в Кірбатаї, при школі прикордонників у Медінінкаї, в Пабраде та в колишньому хостелі в мікрорайоні Наужинінкай у Вільнюсі. До охорони залучають різні сили правоохоронців, прикордонників та працівників пенітенціарної системи.

В МВС зазначають, що останнім часом зросла кількість спроб втекти, а також ризики безладів, тому для охорони центрів потрібні більші сили і краща координація між правоохоронцями.

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"Мігранти, які обрали маршрут нелегальної міграції через Білорусь і були використані режимом, намагаються потрапити до багатших європейських країн. Хоча багато хто з них подав заявки на отримання притулку, очевидно, що багато хто насправді не хоче притулку у Литві і намагається втекти будь-якими можливими способами… Ми не можемо допустити перетворення Литви на транзитний майданчик для нелегальної міграції", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Минулого тижня в країні завершили реєстрацію всіх незаконно прибулих мігрантів. Заявки на отримання притулку наразі подали близько 2800 осіб, з них розглянули 645. Жодній людині наразі не надали притулок. 

В Об’єднаному ситуативному центрі повідомляють, що за останні два тижні зафіксовано 70 спроб втечі мігрантів з місць, де їх поселили. 21 особу вдалось повернути назад. З початку року випадків втечі було загалом 704.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Польща з літа потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. Вони вважають це гібридною агресією режиму Лукашенка і помстою за реакцію власну та ЄС на репресії у Білорусі. 

Польща і Литва почали споруджувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Литва вважає, що режим Лукашенка шукає і відкриває нові шляхи нелегальної міграції до ЄС.

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Литва мігранти
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