Литва усилит охрану центров для нелегальных мигрантов, прибывших через Беларусь

В МВД Литвы готовят усиление охраны центров для нелегальных мигрантов, прибывших в страну с территории Беларуси, из-за участившихся попыток побега.

Как сообщает литовский вещатель LRT, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Для охраны центров и поддержания порядка планируется выделить больше полицейских и патрулей, и для каждого из центров будет назначен отдельный координатор.

Сейчас мигрантов расселяют в пяти местах, расположенных в Кирбатае, при школе пограничников в Медининкае, в Пабраде и в бывшем хостеле в микрорайоне Наужининкай в Вильнюсе. К охране привлекают различные силы правоохранителей, пограничников и работников пенитенциарной системы.

В МВД отмечают, что в последнее время возросло количество попыток побега, а также риски беспорядков, поэтому для охраны центров нужны больше сил и лучшая координация между правоохранителями.

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"Мигранты, которые выбрали маршрут нелегальной миграции через Беларусь и были использованы режимом, пытаются попасть в богатые европейские страны. Хотя многие из них подал заявки на получение убежища, очевидно, что многие на самом деле не хотят убежища в Литве и пытаются убежать любыми возможными способами... Мы не можем допустить превращения Литвы в транзитную площадку для нелегальной миграции", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

На прошлой неделе в стране завершили регистрацию всех незаконно прибывших мигрантов. Заявки на получение убежища пока подали около 2800 человек, из них рассмотрели 645. Ни одному человеку пока не предоставили убежище.

В Объединенном ситуационном центре сообщают, что за последние две недели зафиксировано 70 попыток побега мигрантов из мест, где их поселили. 21 человека удалось вернуть обратно. С начала года случаев побега было всего 704.

Напомним, Литва, Латвия и Польша с лета страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они считают это гибридной агрессией режима Лукашенко и местью за реакцию, собственную и ЕС, на репрессии в Беларуси.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в ЕС.