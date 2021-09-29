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Лава з вулкана на Канарах досягла океану і може збільшити площу острова

Середа, 29 вересня 2021, 10:31

Потік лави з вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що вивергається вже 10 днів, досяг океану, провокуючи великі клуби диму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Лава досягла узбережжя і почала впадати в океан близько 11 вечора 28 вересня. Контакт розпеченої маси з водою призвів до виділення густого білого й чорного диму.

З міркувань безпеки до цієї зони заборонили підходити з суші та з моря у радіусі двох морських миль. 

З часом застигаюча лава почала формувати у місці впадання в океан своєрідну піраміду. Науковці кажуть, що згодом це може призвести до фактичного збільшення площі острова.

Один з телеканалів запустив пряму трансляцію, де можна у реальному часі спостерігати місце впадання потоку лави в океан.

Тим часом керівник уряду Канарських островів Ангель Віктор Торрес заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха почалося у неділю 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення. Минулими вихідними активізація виверження призвела до нової хвилі евакуацій та зупинки роботи місцевого аеропорту.

В понеділок 27 вересня вулкан "затих" на кілька годин, але після цієї паузи знову почав вивергатися. Потік лави знищив близько 600 будинків, евакуювали загалом близько 600 людей. 

У вівторок уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма зоною стихійного лиха, що запускає юридичні механізми для надання допомоги.

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Іспанія стихійні лиха
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