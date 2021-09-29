Лава з вулкана на Канарах досягла океану і може збільшити площу острова

Потік лави з вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що вивергається вже 10 днів, досяг океану, провокуючи великі клуби диму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Лава досягла узбережжя і почала впадати в океан близько 11 вечора 28 вересня. Контакт розпеченої маси з водою призвів до виділення густого білого й чорного диму.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

З міркувань безпеки до цієї зони заборонили підходити з суші та з моря у радіусі двох морських миль.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.



Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

З часом застигаюча лава почала формувати у місці впадання в океан своєрідну піраміду. Науковці кажуть, що згодом це може призвести до фактичного збільшення площі острова.

Один з телеканалів запустив пряму трансляцію, де можна у реальному часі спостерігати місце впадання потоку лави в океан.

Тим часом керівник уряду Канарських островів Ангель Віктор Торрес заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха почалося у неділю 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення. Минулими вихідними активізація виверження призвела до нової хвилі евакуацій та зупинки роботи місцевого аеропорту.

В понеділок 27 вересня вулкан "затих" на кілька годин, але після цієї паузи знову почав вивергатися. Потік лави знищив близько 600 будинків, евакуювали загалом близько 600 людей.

У вівторок уряд Іспанії оголосив острів Ла-Пальма зоною стихійного лиха, що запускає юридичні механізми для надання допомоги.