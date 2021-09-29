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Лава из вулкана на Канарах достигла океана и может увеличить площадь острова

Среда, 29 сентября 2021, 10:31

Поток лавы с вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который извергается уже 10 дней, достиг океана, вызывая большие клубы дыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Лава достигла побережья и начала впадать в океан около 23:00 28 сентября. Контакт раскаленной массы с водой привел к выделению густого белого и черного дыма.

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль.

Со временем застывающая лава начала формировать в месте впадения в океан своеобразную пирамиду. Ученые говорят, что со временем это может привести к фактическому увеличению площади острова.

Один из телеканалов запустил прямую трансляцию, где можно в реальном времени наблюдать место впадения потока лавы в океан.

Между тем руководитель правительства Канарских островов Ангел Виктор Торрес заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении. В минувшие выходные активизация извержения привела к новой волне эвакуации и остановке работы местного аэропорта.

В понедельник 27 сентября вулкан затих на несколько часов, но после этой паузы снова начал извергаться. Поток лавы уничтожил около 600 домов, эвакуировали в общей сложности около 600 человек.

Во вторник правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия, запускает юридические механизмы для оказания помощи.

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Испания стихийные бедствия
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