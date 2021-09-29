Лава из вулкана на Канарах достигла океана и может увеличить площадь острова

Поток лавы с вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который извергается уже 10 дней, достиг океана, вызывая большие клубы дыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Лава достигла побережья и начала впадать в океан около 23:00 28 сентября. Контакт раскаленной массы с водой привел к выделению густого белого и черного дыма.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.



Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

Со временем застывающая лава начала формировать в месте впадения в океан своеобразную пирамиду. Ученые говорят, что со временем это может привести к фактическому увеличению площади острова.

Один из телеканалов запустил прямую трансляцию, где можно в реальном времени наблюдать место впадения потока лавы в океан.

Между тем руководитель правительства Канарских островов Ангел Виктор Торрес заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха началось в воскресенье 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении. В минувшие выходные активизация извержения привела к новой волне эвакуации и остановке работы местного аэропорта.

В понедельник 27 сентября вулкан затих на несколько часов, но после этой паузы снова начал извергаться. Поток лавы уничтожил около 600 домов, эвакуировали в общей сложности около 600 человек.

Во вторник правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия, запускает юридические механизмы для оказания помощи.