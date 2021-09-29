Чехія купить у Франції 52 самохідні артилерійські установки за 257 млн євро
Франція збирається продати Чехії 52 самохідні артилерійські установки CAESAR за угодою на суму 257 мільйонів євро.
Про це заявив представник Міністерства оборони Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ця угода настає після періоду зближення з Чехією, який був відзначений на стратегічному рівні, а також бачення, якою має бути і що має принести європейська оборонна політика", - сказав чиновник журналістам напередодні візиту міністра оборони Флоранс Парлі до Праги у четвер для підписання контракту.
Він також зазначив, що більшість гармат збиратимуть у Чехії. CAESAR — французька 155-мм САУ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що Європі потрібно припинити бути наївною, коли йдеться про відстоювання своїх інтересів, і вона повинна розбудувати власний військовий потенціал.
Франція також намагається залучити європейських союзників до військових операцій в регіоні Сахель в Африці, де вона має близько 5000 військових, які борються з бойовиками-ісламістами в рамках спроб заохочення більш широкої військової стратегії Європи.
Нагадаємо, Франція і Греція підписали оборонну угоду на кілька мільярдів євро, яка передбачає в тому числі рішення Афін купити три французьких військових кораблі.
Оголошення було зроблено в ключовий момент для Франції після того, як цього місяця вона втратила багатомільярдну угоду на продаж субмарин Австралії.