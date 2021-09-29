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Чехія купить у Франції 52 самохідні артилерійські установки за 257 млн євро

Середа, 29 вересня 2021, 12:54

Франція збирається продати Чехії 52 самохідні артилерійські установки CAESAR за угодою на суму 257 мільйонів євро.

Про це заявив представник Міністерства оборони Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця угода настає після періоду зближення з Чехією, який був відзначений на стратегічному рівні, а також бачення, якою має бути і що має принести європейська оборонна політика", - сказав чиновник журналістам напередодні візиту міністра оборони Флоранс Парлі до Праги у четвер для підписання контракту.

 

Він також зазначив, що більшість гармат збиратимуть у Чехії. CAESAR — французька 155-мм САУ, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, що Європі потрібно припинити бути наївною, коли йдеться про відстоювання своїх інтересів, і вона повинна розбудувати власний військовий потенціал.

Франція також намагається залучити європейських союзників до військових операцій в регіоні Сахель в Африці, де вона має близько 5000 військових, які борються з бойовиками-ісламістами в рамках спроб заохочення більш широкої військової стратегії Європи.

Нагадаємо, Франція і Греція підписали оборонну угоду на кілька мільярдів євро, яка передбачає в тому числі рішення Афін купити три французьких військових кораблі.

Оголошення було зроблено в ключовий момент для Франції після того, як цього місяця вона втратила багатомільярдну угоду на продаж субмарин Австралії.

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Франція Чехія
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