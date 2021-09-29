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Чехия купит у Франции 52 самоходные артиллерийские установки за 257 млн ​​евро

Среда, 29 сентября 2021, 12:54

Франция собирается продать Чехии 52 самоходные артиллерийские установки CAESAR по соглашению на сумму 257 млн  евро.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это соглашение наступает после периода сближения с Чехией, который был отмечен на стратегическом уровне, а также видения, какой должна быть и что должна принести европейская оборонная политика", - сказал чиновник журналистам накануне визита министра обороны Флоранс Парли в Прагу в четверг для подписания контракта.

 

Он также отметил, что большинство орудий будут собирать в Чехии. CAESAR - французская 155-мм САУ, которая предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Европе нужно перестать быть наивной, когда речь идет об отстаивании своих интересов, и она должна развивать собственный военный потенциал.

Франция также пытается привлечь европейских союзников к военным операциям в регионе Сахель в Африке, где она имеет около 5000 военных, которые борются с боевиками-исламистами в рамках попыток поощрения более широкой военной стратегии Европы.

Напомним, Франция и Греция подписали оборонное соглашение на несколько миллиардов евро, которое предусматривает в том числе решение Афин купить три французских военных корабля.

Объявление было сделано в ключевой момент для Франции после того, как в этом месяце она потеряла многомиллиардную сделку на продажу субмарин Австралии.

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Франция Чехия
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