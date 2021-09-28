Франція і Греція підписали угоду про купівлю трьох французьких військових кораблів

Франція і Греція у вівторок підписали оборонну угоду на кілька мільярдів євро, яка передбачає в тому числі рішення Афін купити три французьких військових кораблі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосили про стратегічне партнерство у сфері оборони і безпеки на спільній пресконференції в Парижі.

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"Це партнерство виражає нашу волю до розширення та інтенсифікації нашого співробітництва... на основі наших спільних інтересів", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Греція купить три французьких фрегати, які будуть побудовані у місті Лор’ян на заході Франції.

Угода передбачає можливість придбання четвертого фрегата, додав Міцотакіс.

Оголошення було зроблено в ключовий момент для Франції після того, як цього місяця вона втратила багатомільярдну угоду на продаж субмарин Австралії.

Греція вже закупила 18 французьких винищувачів Rafale і планує закупити ще шість в рамках програми модернізації своїх збройних сил на тлі напруженості із сусідньою Туреччиною.

Макрон і Міцотакіс не розкривають подробиць угоди, утім, високопоставлений французький чиновник зазначив, що йдеться про "кілька мільярдів" євро.

Напруженість між Грецією і Туреччиною зросла в останні роки через суперечки про право на розвідку газу у східному Середземномор'ї та акваторії між двома країнами.

Греція оголосила про плани оновлення свого флоту, обговорюючи потенційні покупки фрегатів з такими країнами, як Франція, США та Велика Британія.