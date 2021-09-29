У Британії вшосте затримали кліматичних активістів за блокування важливої траси

У Британії затримали 11 активістів ініціативи Insulate Britain, які вчергове заблокували рух на трасі M25, одній з найважливіших і найбільш завантажених транспортних артерій в Сполученому Королівстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Активісти заблокували розв’язку в районі містечка Свонлі та приклеїли себе до асфальту.

Поліція графства Кент отримала виклик близько 7:30 ранку 29 вересня.

Активістів, що блокували дорогу, заарештували на підставі блокування, "змови з метою завдання шкоди громадському порядку" і "злочинного завдання шкоди".

Рух на ділянці відновили близько 08:50, але автомобілістам порадили і надалі рухатись альтернативними маршрутами.

23 вересня суд за зверненням оператора автошляхів ухвалив рішення, що забороняє протести на трасі M25, а активістам, які все одно продовжать таку форму протесту, загрожує покарання аж до тюремного ув’язнення.

Це вже шоста акція блокування лише на трасі M25 за останні три тижні.

У понеділок кілька десятків активістів Insulate Britain затримали через блокування М25 в районі аеропорту "Хітроу", а в п’ятницю - траси до порту в Дуврі.

Insulate Britain є відгалуженням руху боротьби проти кліматичних змін Extinction Rebellion. Вони вимагають від британського уряду масштабної модернізації житлового фонду, щоб краще заощаджувати енергію і зменшити викиди парникових газів.