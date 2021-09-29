В Британии в шестой раз задержали климатических активистов за блокирование важной трассы

В Британии задержали 11 активистов инициативы Insulate Britain, которые в очередной раз заблокировали движение на трассе M25, одной из важнейших и наиболее загруженных транспортных артерий в Соединенном Королевстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Активисты заблокировали развязку в районе городка Свонли и приклеили себя к асфальту.

Полиция графства Кент получила вызов около 7:30 утра 29 сентября.

Активистов, блокировавших дорогу, арестовали за "сговор с целью нанесения вреда общественному порядку" и "преступное причинение ущерба".

Движение на участке восстановили около 8:50, но автомобилистам посоветовали и дальше двигаться по альтернативным маршрутам.

23 сентября суд по обращению оператора автодорог принял решение, запрещающее протесты на трассе M25, а активистам, которые все равно продолжат такую ​​форму протеста, грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

Это уже шестая акция блокировки только на трассе M25 за последние три недели.

В понедельник несколько десятков активистов Insulate Britain задержали из-за блокирования М25 в районе аэропорта "Хитроу", а в пятницу - трассы в порт в Дувре.

Insulate Britain является ответвлением движения борьбы против климатических изменений Extinction Rebellion. Они требуют от британского правительства масштабной модернизации жилищного фонда, чтобы лучше экономить энергию и уменьшить выбросы парниковых газов.