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Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Середа, 29 вересня 2021, 20:14

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - написав Кулеба.

 З 1 вересня 2021 року при в’їзді та виїзді з території Північної Македонії необхідна наявність одного з наступних документів: довідки (сертифікату) про проведену імунізацію (вакцинацію) від вірусу SARS-CoV-2; довідки (сертифікату) про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання; негативного результату PCR-тесту на SARS-CoV-2, отриманого за 72 години до в’їзду на територію Північної Македонії; або негативного результату експрес-тесту на антиген, отриманого за 48 годин до в’їзду до Північної Македонії.

Наявність зазначених документів не потрібна для осіб віком до 18 років.

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