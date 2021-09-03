Против уже осужденного экс-премьера Франции ведут еще одно расследование - СМИ

Против экс-премьера Франции Франсуа Фийона с 2017 года ведется еще одно расследование - насчет деталей найма им парламентского помощника..

Об этом сообщают ряд французских СМИ со ссылкой на свои источники, в том числе агентство AFP.

По их данным, производство открыла Национальная финансовая прокуратура в 2017 году за "хищение публичных средств". Оно связано с условиями найма Маэля Ренуара как парламентского помощника Фийона в 2013-2015 годах.

В 2017 издание Buzzfeed писало, что Фийон привлек Ренуара к написанию его программной книги "Делать" ("Faire") и это вероятно было его единственным рабочим заданием. Книга продавалась тиражом более чем 100 000 экземпляров и принесла Фийону, по оценкам RTL, около 250 000 евро.

Ценральный офис борьбы с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) должен определить, может ли контракт Ренуара как парламентского помощника Фийона, который за тот период (ноябрь 2013 - сентябрь 2015 года) получил 38 000 евро из бюджетных средств, оправдан этой задачей. По данным RTL, первых результатов можно ожидать через несколько недель.

Напомним, в июне 2020 суд Парижа признал Франсуа Фийона виновным в использовании государственных средств для оплаты работы своей жены и детей, которую те никогда не выполняли. Скандал стал известен как "Пенелопагейт", по имени жены премьера. Фийона приговорили к пяти годам тюремного заключения, три из которых условно.

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