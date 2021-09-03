На севере Испании расчищают улицы городов после масштабного наводнения

Жители городов на севере Испании наводят порядок в своих домах и на улицах после сильных дождей и наводнений, накрывших регион в начале недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает испанская редакция The Local.

В некоторых городах потоки воды затопили дома илом и смыли машины, около 10 000 домов после шторма остались без света.

Фото: Lluis Gené/AFP

Больше всего пострадал каталонский городок Альканар, что к югу от Барселоны. По словам мэра, в разгар стихии это выглядело как "конец света".

Фото: Lluis Gené/AFP

Пожарные и жители вместе расчищают дома и улицы от намытого грунта, веток поломанных деревьев и прочего мусора. 83 человек пришлось переселить в гостиницы или спортзалы, пока они вновь не смогут вернуться в свои дома.

Фото: Oscar del Pozo/AFP

По состоянию вечер 2 сентября электроснабжения в пострадавшем районе в основном восстановили, без света остаются около 200 жилых домов.

От сильных дождей пострадал также северный регион Наварра и Мадрид, в столицы 1 сентября из-за подтопления пришлось закрыть несколько станций метро. Подтопление произошло также в провинции Толедо и Мурсия.

Ожидается, что после пятницы катастрофических ливней уже не будет.

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