НАТО закликає РФ до прозорості у світлі наближення масштабних навчань "Запад-2021"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію бути відкритою щодо своїх військових навчань "Запад-2021" та кількості військ на тлі стурбованості у Польщі, країнах Балтії та Україні щодо намірів Москви.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Попередні навчання "Запад" вздовж кордонів Росії з країнами НАТО були масштабними, стверджують союзники, які кажуть, що Москва, як правило, занижує їхні розміри, незважаючи на міжнародні правила.

"Росія повинна поводитися у передбачуваний і прозорий спосіб",- сказав Столтенберг.

Основний етап навчань має розпочатися 10 вересня.

За словами представників НАТО, маневри "Запад", які відбудуться після нарощування російських військових на кордонах України цього року, збільшують ризик нещасного випадку чи прорахунку, які можуть спричинити кризу.

"Ми бачили раніше, що кількість військ, які беруть участь у навчаннях, значно перевищує оголошену", - сказав Столтенберг, закликаючи Москву виконати свої зобов'язання згідно з Віденським документом - міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі.

За підрахунками журналу NATO Review, Росія залучила до навчань "Запад" у 2017 році від 60 000 до 70 000 військовослужбовців, але оголосила лише 12 700 осіб особового складу.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що навчання пройдуть на полігонах як у Росії, так і в Білорусі, і вони будуть базуватися на сценарії, коли дві країни зазнають нападу.

"Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала навчання для обов'язкових перевірок. Тому ми будемо пильні", - сказав Столтенберг.