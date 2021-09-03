НАТО призывает РФ к прозрачности в свете приближения масштабных учений "Запад-2021"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию быть открытой в отношении своих военных учений "Запад-2021" и количества войск на фоне обеспокоенности в Польше, странах Балтии и Украины относительно намерений Москвы.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Предыдущие учения "Запад" вдоль границ России со странами НАТО были масштабными, утверждают союзники, которые говорят, что Москва, как правило, занижает их размеры, несмотря на международные правила.

"Россия должна вести себя предсказуемо и прозрачно", - сказал Столтенберг.

Основной этап учений должен начаться 10 сентября.

По словам представителей НАТО, маневры "Запад", которые состоятся после наращивания российских военных на границах Украины в этом году, увеличивают риск несчастного случая или просчета, которые могут привести к кризису.

"Мы видели, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", - сказал Столтенберг, призывая Москву выполнить свои обязательства по Венскому документу - международному соглашению, регулирующему военные учения в Европе.

По подсчетам журнала NATO Review, Россия привлекла к учениям "Запад" в 2017 году от 60 000 до 70 000 военнослужащих, но объявила лишь о 12 700 человек личного состава.

Министерство обороны Беларуси заявило, что учения пройдут на полигонах как в России, так и в Беларуси, и они будут базироваться на сценарии, когда две страны подвергаются нападению.

"Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", - сказал Столтенберг.