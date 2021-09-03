У Норвегії вилучили зниклі артефакти стародавньої Месопотамії

Майже 100 зниклих табличок та інших археологічних об’єктів зі стародавньої Месопотамії були знайдені та вилучені в Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Влада заявила, що тепер артефакти перевірять, щоб визначити справжність та, за можливості, встановити їхнє походження.

Національний орган Норвегії з розслідування та судового переслідування економічної та екологічної злочинності заявив, що артефакти є "об'єктами, які мають значення для світової культурної спадщини".

Орган додав, що "допомагав норвезькому міністерству культури у справі, у якій іракська влада повідомила про велику кількість зниклих старовинних артефактів, які, на її думку, були вивезені з країни".

"Під час обшуку було вилучено велику кількість предметів, а також опитано кількох свідків. Наша допомога - це не звичайне поліцейське розслідування, вона обмежується пошуком зниклих об'єктів", - йдеться в повідомленні відомства.

Поліція не повідомила, як і коли ці об’єкти опинилися в Норвегії.