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В Норвегии изъяли пропавшие артефакты древней Месопотамии

Пятница, 3 сентября 2021, 15:55

Почти 100 пропавших табличек и других археологических объектов из древней Месопотамии были найдены и изъяты в Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

 

Власти заявили, что теперь артефакты проверят, чтобы определить подлинность и, по возможности, установить их происхождение.

Национальный орган Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономической и экологической преступности заявил, что артефакты являются "объектами, которые имеют значение для мирового культурного наследия".

Орган добавил, что "помогал норвежскому министерству культуры в деле, в котором иракские власти сообщили о большом количестве пропавших старинных артефактов, которые, по их мнению, были вывезены из страны".

"Во время обыска было изъято большое количество предметов, а также опрошены нескольких свидетелей. Наша помощь - это не обычное полицейское расследование, она ограничивается поиском пропавших объектов", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция не сообщила, как и когда эти объекты оказались в Норвегии.

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Норвегия
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