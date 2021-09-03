Яка небезпека загрожує українцям в Афганістані

Хто з українців залишився у Кабулі, чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн? І якою була ймовірність збройних сутичок із талібами?

Редактор "ЄвроПравди" Юрій Панченко взяв цікаве інтерв’ю в посла України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка, щоб знайти відповіді на всі ці питання. Бо саме дипмісія в Душанбе займається організацією евакуації із захопленої талібами країни. Тож, деталі читайте в матеріалі Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі.

За словами Серватюка, на сьогодні трохи більше двохсот громадян в Україні перебувають у Кабулі. Заявки на евакуацію поділені на чотири списки.

Переважна більшість тих, хто ще залишився в Афганістані – це етнічні афганці, що мають українське громадянство. Виняток – лише дві українки, які вийшли заміж та мають родини в Афганістані.

Усі вони, каже посол, наразі перебувають у Кабулі і будуть евакуйовані за першої ж нагоди.

Щоб їх евакуювати, вивчається можливість здійснення чергового евакуаційного рейсу за допомогою Збройних сил України. Крім того, опрацьовують варіант евакуації із залученням комерційних рейсів. Ще є шлях евакуації – через кордон з Пакистаном.

Дипломат зазначає, щоб доправити наших громадян до літака, потрібно пройти три кільця охорони "Талібану" і, відповідно, треба домовлятися. Існують групи афгано-української дружби, і ті афганці, які входять туди, часто брали на себе переговори з "Талібаном", надавали допомогу з транспортом.

Якщо перші дві евакуації Україна здійснювала цивільними бортами, то останні дві - літаками Збройних Сил.

Рейси літаків ЗСУ застосовували різні методи: один рейс просто прилетів, завантажився і полетів; натомість інший зробив кілька рейсів між Кабулом та Ісламабадом, що дозволило забрати набагато більше людей. І вже потім наших людей цивільними літаками вивозили з Ісламабада.

Операція українського спецназу з вивезення афганських перекладачів із Кабула була досить ризикованою. При цьому Серватюк зазначає, що в української сторони була впевненість на 90%, що операція не несла загроз зіткнення.

Детальніше про евакуацію і про те, якими міфами обріс цей процес читайте у статті Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі.