Какая опасность грозит украинцам в Афганистане

Кто из украинцев остался в Кабуле, грозит ли им опасность? Зачем украинские спецназовцы выполняли операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран? И какой была вероятность вооруженных столкновений с талибами?

Редактор "ЕвроПравды" Юрий Панченко взял интересное интервью у посла Украины в Республике Таджикистан Василия Серватюка, чтобы найти ответы на все эти вопросы. Ведь именно дипмиссия в Душанбе занимается организацией эвакуации из захваченной талибами страны. Поэтому, детали читайте в материале Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.

По словам Серватюка, сегодня чуть больше двухсот граждан Украины находятся в Кабуле. Заявки на эвакуацию разделены на четыре списка.

Подавляющее большинство тех, кто еще остался в Афганистане - это этнические афганцы, имеющие украинское гражданство. Исключение - только две украинки, которые вышли замуж и имеют семьи в Афганистане.

Все они, говорит посол, сейчас находятся в Кабуле и будут эвакуированы при первой же возможности.

Чтобы их эвакуировать, изучается возможность осуществления очередного эвакуационного рейса с помощью Вооруженных сил Украины. Кроме того, прорабатывают вариант эвакуации с привлечением коммерческих рейсов. Еще есть путь эвакуации - через границу с Пакистаном.

Дипломат отмечает, чтобы доставить наших граждан к самолету, нужно пройти три кольца охраны "Талибана" и, соответственно, надо договариваться. Существуют группы афгано-украинской дружбы, и те афганцы, которые входят туда, часто брали на себя переговоры с "Талибаном", оказывали помощь с транспортом.

Если первые две эвакуации Украина осуществляла гражданскими бортами, то последние две - самолетами Вооруженных Сил.

Рейсы самолетов ВСУ применяли различные методы: один рейс просто прилетел, загрузился и полетел; зато другой сделал несколько рейсов между Кабулом и Исламабадом, что позволило забрать гораздо больше людей. И уже потом наших людей гражданскими самолетами вывозили из Исламабада.

Операция украинского спецназа по вывозу афганских переводчиков из Кабула была довольно рискованной. При этом Серватюк отмечает, что у украинской стороны была уверенность на 90%, что операция не несла угроз столкновения.

Подробнее об эвакуации и о том, какими мифами оброс этот процесс читайте в статье Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.