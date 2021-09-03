В Лондоне на протесте антивакцинаторов ранили четырех полицейских

Четверо полицейских получили ранения во время протестов против вакцинации в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Некоторые протестующие стали демонстрировать жестокость по отношению к полиции во время демонстраций по всей столице в пятницу" - сообщили в столичной полиции.

Правоохранители осудили насилие как неприемлемое и сказали, что четверо офицеров получили ранения в столкновениях с протестующими.

В Лондоне в пятницу собрались сотни демонстрантов-антивакцинаторов, группа митингующих пыталась штурмовать штаб-квартиру Регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинским товарах (MHRA).

На кадрах в социальных сетях видно, что полиция удерживает людей от входа в британский регулятор на площади Кабот.

Демонстрации проходили и в других местах британской столицы. Сообщается также о нескольких арестах.

MHRA является органом, ответственным за одобрение использования вакцин против коронавируса в Великобритании.