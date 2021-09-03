Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Лондоне на протесте антивакцинаторов ранили четырех полицейских

Пятница, 3 сентября 2021, 20:54

Четверо полицейских получили ранения во время протестов против вакцинации в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Некоторые протестующие стали демонстрировать жестокость по отношению к полиции во время демонстраций по всей столице в пятницу" - сообщили в столичной полиции.

Правоохранители осудили насилие как неприемлемое и сказали, что четверо офицеров получили ранения в столкновениях с протестующими.

В Лондоне в пятницу собрались сотни демонстрантов-антивакцинаторов, группа митингующих пыталась штурмовать штаб-квартиру Регуляторного агентства по лекарственным средствам и медицинским товарах (MHRA).

На кадрах в социальных сетях видно, что полиция удерживает людей от входа в британский регулятор на площади Кабот.

Демонстрации проходили и в других местах британской столицы. Сообщается также о нескольких арестах.

MHRA является органом, ответственным за одобрение использования вакцин против коронавируса в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua

Статьи

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"