Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Франції винесуть новий вирок експрезиденту Саркозі

Четвер, 30 вересня 2021, 08:13

У Парижі в четвер, 30 вересня, винесуть новий вирок експрезиденту Франції Ніколя Саркозі у так званій справі Bygmalion.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Політика і ще 13 осіб звинувачують у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Читайте також
Прокурори вимагають 6 місяців реального терміну для експрезидента Франції Саркозі

Саркозі можуть засудити до шести місяців реального позбавлення волі.

За версією слідства, команда Ніколя Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже в два рази більше від дозволеного порогу.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер - Республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

Частина чеків за надані послуги і зовсім зникли, заявила сторона звинувачення. Супроводом кампанії Саркозі займалася піар-фірма Bygmalion. Прихильникам Саркозі і колишньому главі держави пред'явили звинувачення в підробці, шахрайстві і розтраті.

Читайте також
У Франції відновлюється другий судовий процес над експрезидентом Саркозі

Ніколя Саркозі постав перед судом в Парижі влітку цього року. Він заперечував, що був в курсі порушень і звинуватив Bygmalion в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

Читайте більше: Президентів по весні саджають: за що карають екслідера Франції Ніколя Саркозі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Війна на словах: як переклад може змінити результати дипломатичних переговорів

Філологічні дрібниці часто стають причинами зовсім не дріб’язкових міжнародних проблем, юридичних казусів і різночитань.
30 вересня 2021 — Євгенія Габер, радник прем'єр-міністра

Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат

Перед пандемією понад 100 тисяч громадян України приїжджало до Польщі на сезонні аграрні роботи. Через кризу COVID-19 зарплати в цій галузі стрімко зросли.
30 вересня 2021 — Павел Козляк, EWL Group

Чи буде успішним саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріоритети євроінтеграції

На які здобутки може розраховувати Київ за результатами саміту Україна-ЄС? І на яких напрямках євроінтеграції варто зосередитися українській владі?
29 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда