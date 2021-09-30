У Франції винесуть новий вирок експрезиденту Саркозі

У Парижі в четвер, 30 вересня, винесуть новий вирок експрезиденту Франції Ніколя Саркозі у так званій справі Bygmalion.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Політика і ще 13 осіб звинувачують у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

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Саркозі можуть засудити до шести місяців реального позбавлення волі.

За версією слідства, команда Ніколя Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже в два рази більше від дозволеного порогу.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер - Республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

Частина чеків за надані послуги і зовсім зникли, заявила сторона звинувачення. Супроводом кампанії Саркозі займалася піар-фірма Bygmalion. Прихильникам Саркозі і колишньому главі держави пред'явили звинувачення в підробці, шахрайстві і розтраті.

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Ніколя Саркозі постав перед судом в Парижі влітку цього року. Він заперечував, що був в курсі порушень і звинуватив Bygmalion в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

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