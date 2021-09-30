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Більше половини британців вважають, що Brexit "йде погано" - опитування

Четвер, 30 вересня 2021, 09:29

Більше половини мешканців Великої Британії незадоволені тим, як розвивається ситуація після Brexit, і кількість людей з такою думкою зростає.

Про це свідчить нове опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

53% опитаних британців заявили, що Brexit "йде погано", що на 15 процентних пунктів більше, ніж у червні, коли людям ставили те саме питання.

Табір "погано" можна розділити на дві частини: ті, хто вважав, що Brexit йде "досить погано" (21%), і ті, хто сказав "дуже погано" (32%).

Кількість людей, які позитивно сприймають Brexit, скоротилася на 7 процентних пунктів з червня до 18% - з них 14%сказали, що йде "досить добре", і лише 4% "дуже добре".

Крім того, 21% респондентів сказали, що Brexit йде "ні добре, ні погано", а 8% не змогли визначитися з відповіддю.

В опитування взяли участь 6546 дорослих британців.

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Велика Британія Brexit
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