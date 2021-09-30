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Более половины британцев считают, что Brexit "идет плохо" - опрос

Четверг, 30 сентября 2021, 09:29

Более половины жителей Великобритании недовольны тем, как развивается ситуация после Brexit, и количество людей с таким мнением возрастает.

Об этом свидетельствует новый опрос YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

53% опрошенных британцев заявили, что Brexit "идет плохо", что на 15 процентных пунктов больше, чем в июне, когда людям задавали тот же вопрос.

Лагерь "плохо" можно разделить на две части: те, кто считал, что Brexit идет "довольно плохо" (21%), и те, кто сказал, что "очень плохо" (32%).

Количество людей, которые положительно воспринимают Brexit, сократилось на 7 процентных пунктов с июня до 18% - из них 14% сказали, что идет "достаточно хорошо", и только 4% - "очень хорошо".

Кроме того, 21% респондентов сказали, что Brexit идет "ни хорошо, ни плохо", а 8% не смогли определиться с ответом.

В опросе приняли участие 6546 взрослых британцев.

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Великобритания Brexit
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