У Словенії поліція водометом розігнала ковідних протестувальників, які перекривали головну автомагістраль

У середу в столиці Словенії поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів, які виступають проти жорстких заходів по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У відповідь протестувальники кидали у спецпризначенців пляшки та інші предмети.

Близько 10 тисяч учасників протесту, скандуючи "Свобода! Свобода!", спробували перекрити головну автомагістраль на північ від Любляни, після чого втрутилася поліція.

Акція протесту, організована в основному противниками використання "ковідних паспортів", пройшла у той час, як Словенія призупинила використання вакцини Johnson&Johnson через розслідування смерті 20-річної жінки після вакцинації.

За словами міністра охорони здоров'я Янеза Поклукара, призупинення вакцинації препаратом від J&J буде діяти до тих пір, поки експерти не встановлять, чи був зв'язок між смертю жінки від інсульту на цьому тижні і щепленням, яке вона отримала двома тижнями раніше.

Однодозового вакцина J&J стала більш популярною у Словенії після того, як словенська влада ввела нові вимоги для використання "ковідних паспортів", у тому числі для роботи у всіх державних компаніях. Люди повинні показати, що вони повністю вакциновані або отримали негативний результат дорогого ПЛР-тесту.

Уряд схвалив закупівлю додаткових 100 000 доз вакцини J&J в Угорщини у відповідь на зростаючий попит.