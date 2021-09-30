В Словении полиция водометом разогнала ковидных протестующих, которые перекрывали главную автомагистраль

В среду в столице Словении полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, выступающих против жестких мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В ответ протестующие бросали в спецназовцев бутылки и другие предметы.

Около 10 000 протестующих, скандируя "Свобода! Свобода!", попытались перекрыть главную автомагистраль к северу от Любляны, после чего вмешалась полиция.

Акция протеста, организованная в основном противниками использования "ковидних паспортов", прошла в то время, как Словения приостановила использование вакцины Johnson&Johnson из-за расследование смерти 20-летней женщины после вакцинации.

По словам министра здравоохранения Янеза Поклукара, приостановление вакцинации препаратом от J&J будет действовать до тех пор, пока эксперты не установят, была ли связь между смертью женщины от инсульта на этой неделе и прививкой, которую она получила двумя неделями ранее.

Однодозового вакцина J&J стала более популярной в Словении после того, как словенские власти ввели новые требования для использования "ковидних паспортов", в том числе для работы во всех государственных компаниях. Люди должны показать, что они полностью вакцинированы или получили отрицательный результат дорогого ПЦР-теста.

Правительство одобрило закупку дополнительных 100 000 доз вакцины J&J в Венгрии в ответ на растущий спрос.