Над містом на півночі Німеччини пронісся смерч, 7 постраждалих
Четвер, 30 вересня 2021, 12:56
У німецькому місті Кіль на узбережжі Балтійського моря ввечері 29 вересня виник смерч, 7 людей отримали травми різної тяжкості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Стовп повітря сформувався на околицях міста. "Такі феномени абсолютно неможливо передбачити", - прокоментував метеоролог Себастьян Вахе.
Ups, was ist das? #kiel #windhose #tornado pic.twitter.com/owrZtgDLg6— Malte Arwers (@MarwKiel) September 29, 2021
За даними місцевих пожежників, постраждали загалом сім людей, з них четверо - з серйозними і троє з помірними травмами. У багатьох випадках причиною стали підхоплені вихором важкі предмети.
У деяких будинках пошкодило дахи і паркани, на вулицях вихор поламав дерева, поперекидав смітники.
More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v— Newsistaan (@newsistaan) September 29, 2021
"У повітрі літало дуже багато речей, усі добряче перенервували", - розповів працівник одного з ресторанів у зоні, де пройшов смерч.
У липні серію водяних смерчів спостерігали біля балтійського узбережжя Польщі.