Над містом на півночі Німеччини пронісся смерч, 7 постраждалих

У німецькому місті Кіль на узбережжі Балтійського моря ввечері 29 вересня виник смерч, 7 людей отримали травми різної тяжкості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Стовп повітря сформувався на околицях міста. "Такі феномени абсолютно неможливо передбачити", - прокоментував метеоролог Себастьян Вахе.

За даними місцевих пожежників, постраждали загалом сім людей, з них четверо - з серйозними і троє з помірними травмами. У багатьох випадках причиною стали підхоплені вихором важкі предмети.

У деяких будинках пошкодило дахи і паркани, на вулицях вихор поламав дерева, поперекидав смітники.

More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v