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Над містом на півночі Німеччини пронісся смерч, 7 постраждалих

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Четвер, 30 вересня 2021, 12:56

У німецькому місті Кіль на узбережжі Балтійського моря ввечері 29 вересня виник смерч, 7 людей отримали травми різної тяжкості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Стовп повітря сформувався на околицях міста. "Такі феномени абсолютно неможливо передбачити", - прокоментував метеоролог Себастьян Вахе. 

За даними місцевих пожежників, постраждали загалом сім людей, з них четверо - з серйозними і троє з помірними травмами. У багатьох випадках причиною стали підхоплені вихором важкі предмети.

У деяких будинках пошкодило дахи і паркани, на вулицях вихор поламав дерева, поперекидав смітники.

"У повітрі літало дуже багато речей, усі добряче перенервували", - розповів працівник одного з ресторанів у зоні, де пройшов смерч. 

У липні серію водяних смерчів спостерігали біля балтійського узбережжя Польщі.

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