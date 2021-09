В городе на севере Германии пронесся смерч, 7 пострадавших

В немецком городе Киль на побережье Балтийского моря вечером 29 сентября возник смерч, 7 человек получили травмы различной тяжести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Разрушительный столб воздуха сформировался на окраинах города. "Такие феномены совершенно невозможно предсказать", - прокомментировал метеоролог Себастьян Вахе.

По данным местных пожарных, пострадали в общей сложности семь человек, из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами. Во многих случаях причиной стали подхваченные вихрем тяжелые предметы.

В некоторых домах повредило крыши и заборы на улицах, вихрь поломал деревья, опрокинул мусорные баки.

More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v