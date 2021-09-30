В городе на севере Германии пронесся смерч, 7 пострадавших
В немецком городе Киль на побережье Балтийского моря вечером 29 сентября возник смерч, 7 человек получили травмы различной тяжести.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Разрушительный столб воздуха сформировался на окраинах города. "Такие феномены совершенно невозможно предсказать", - прокомментировал метеоролог Себастьян Вахе.
Ups, was ist das? #kiel #windhose #tornado pic.twitter.com/owrZtgDLg6— Malte Arwers (@MarwKiel) September 29, 2021
По данным местных пожарных, пострадали в общей сложности семь человек, из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами. Во многих случаях причиной стали подхваченные вихрем тяжелые предметы.
В некоторых домах повредило крыши и заборы на улицах, вихрь поломал деревья, опрокинул мусорные баки.
More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v— Newsistaan (@newsistaan) September 29, 2021
"В воздухе летало очень много вещей, все перенервничали", - рассказал сотрудник одного из ресторанов в зоне, где прошел смерч.
В июле серию водяных смерчей наблюдали у балтийского побережья Польши.