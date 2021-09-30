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В городе на севере Германии пронесся смерч, 7 пострадавших

Четверг, 30 сентября 2021, 12:56

В немецком городе Киль на побережье Балтийского моря вечером 29 сентября возник смерч, 7 человек получили травмы различной тяжести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Разрушительный столб воздуха сформировался на окраинах города. "Такие феномены совершенно невозможно предсказать", - прокомментировал метеоролог Себастьян Вахе.

По данным местных пожарных, пострадали в общей сложности семь человек, из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами. Во многих случаях причиной стали подхваченные вихрем тяжелые предметы.

В некоторых домах повредило крыши и заборы на улицах, вихрь поломал деревья, опрокинул мусорные баки.

"В воздухе летало очень много вещей, все перенервничали", - рассказал сотрудник одного из ресторанов в зоне, где прошел смерч.

В июле серию водяных смерчей наблюдали у балтийского побережья Польши.

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Германия стихийные бедствия
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