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У Польщі водяні смерчі налякали відпочивальників на Балтійському морі

Вівторок, 20 липня 2021, 13:09

У понеділок у Польщі в кількох прибережних населених пунктах можна було спостерігати за незвичним явищем – водяними смерчами, які утворилися на Балтійському морі.

Про це пише RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Рідкісне природне явище бачили туристи, які відпочивали у Юраті, Ястарні, у районі Владиславова, Халупи, Карвії і Леби. Дехто налякався і почав тікати з пляжу.

Polscy Łowcy Burz, асоціація, яка займається прогнозуванням та попередженням щодо небезпечних природних явищ, повідомила в соціальних мережах, що в польській частині Балтійського моря сформувалося щонайменше вісім таких смерчів.

"Неодноразово можна було спостерігати два таких явища одночасно", - заявили в асоціації.

 

Водяний смерч - це воронкоподібний вихор, що виникає над поверхнею води: океаном, морем чи великим озером. За своїм механізмом утворення водяні смерчі нагадують слабкі торнадо.

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