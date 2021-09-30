У столиці Словенії після аномальної зливи підтопило траси і пів тисячі будівель

У Любляні після сильного дощу ввечері 29 вересня підтопило автошляхи і близько 500 будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Assoicated Press та словенське Delo.

Сильні зливи по всій території країни почалися після обіду, у столиці пік негоди припав на 8 годину вечора.

В метеорологічній службі заявили, що такого масштабу зливи стаються "раз на два сторіччя". Підтопленими виявилися близько 500 будівель - житлових будинків, навчальних закладів, складів, лікарень.

Як свідчать фотографії, на одному з автошляхів машини затопило по самий дах.

Головний лікар центрального госпіталю Любляни в коментарі AP розповів, що в головному корпусі по сходах стікав "водоспад" брудної води.

Також довелось евакуйовувати публіку з драматичного театру Любляни.

Рятувальні служби отримали близько 2700 викликів і здійснили 400 виїздів, деякі бригади працювали протягом всієї ночі.

Злива також розігнала останніх із протестувальників на демонстрації проти карантинних обмежень, де поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.