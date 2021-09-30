В столице Словении после аномального ливня подтопило трассы и полтысячи зданий

В Любляне после сильного дождя вечером 29 сентября подтопило автодороги и около 500 домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Assoicated Press и словенское Delo.

Сильные ливни по всей территории страны начались после обеда, в столице пик непогоды пришелся на восемь часов вечера.

В метеорологической службе заявили, что такого масштаба ливни происходят "раз в два столетия". Подтопленными оказались около 500 зданий - жилых домов, учебных заведений, складов, больниц.

Как свидетельствуют фотографии, на одной из автодорог машины затопило по самую крышу.

Главный врач центрального госпиталя Любляны в комментарии AP рассказал, что в главном корпусе по лестнице стекал водопад грязной воды.

Также пришлось эвакуировать публику из драматического театра Любляны.

Спасательные службы получили около 2700 вызовов и провели 400 выездов, некоторые бригады работали в течение всей ночи.

Ливень также разогнал последних протестующих на демонстрации против карантинных ограничений, где полиция применила слезоточивый газ и водометы.