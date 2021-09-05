Палаючі шини і сльозогінний газ: у Чорногорії сутички через інтронізацію митрополита

Поліція Чорногорії декілька разів застосовувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Цетіньє, де проходить інтронізація нового митрополита Сербської православної церкви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Протестувальники починаючи з суботи блокували в’їзди у Цетіньє, звівши барикади з палаючих шин.

Через це у місто не зміг потрапити автобус з духовенством із Подгориці.

Протести відбуваються також у кількох місцях у Цетіньє, зокрема у центрі міста.

Поліція повідомила про вісьмох затриманих і одного арештованого за напад на працівника правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків.

Повідомляється, що двоє поліцейських і кілька протестувальників отримали поранення.

Поліція декілька разів застосовувала сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Тим часом на території монастиря у Цетіньє після 10 ранку за місцевим часом завершилась церемонія інтронізації Йоанікія II на вищу духовну посаду - митрополита Чорногорії та архієпископа Цетіньє, проти чого виступали мітингарі.

Деталі суперечки про те, чи буде Чорногорія зближуватися із "Сербським миром", читайте у статті про церковний закон, що розколов Чорногорію та у публікації Чорногорія у шпагаті: як поєднати курс на ЄС та любов до "русcкого мира".