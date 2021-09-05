Горящие шины и слезоточивый газ: в Черногории стычки из-за интронизации митрополита

Полиция Черногории несколько раз применяла слезоточивый газ против протестующих в городе Цетинье, где проходит интронизация нового митрополита Сербской православной церкви.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Протестующие начиная с субботы блокировали въезды в Цетинье, возвведя баррикады из горящих шин.

Из-за этого в город не смог попасть автобус с духовенством с Подгорицы.

Протесты проходят также в нескольких местах в Цетинье, в частности в центре города.

Полиция сообщила о восьми задержанных и одном арестованном за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

Сообщается, что двое полицейских и несколько протестующих получили ранения.

Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Между тем на территории монастыря в Цетинье после 10 утра по местному времени завершилась церемония интронизации Йоаникия II на высшую духовную должность - митрополита Черногории и архиепископа Цетинье, против чего выступали митингующие.

Детальнее о попытках новой черногорской власти взять курс на сближение с Сербией, читайте в статье о церковном законе, расколовшем Черногорию, и в публикации Черногория в шпагате: как совместить курс на ЕС и любовь к "русcкому миру".