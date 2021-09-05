Горящие шины и слезоточивый газ: в Черногории стычки из-за интронизации митрополита
Воскресенье, 5 сентября 2021, 11:46
Полиция Черногории несколько раз применяла слезоточивый газ против протестующих в городе Цетинье, где проходит интронизация нового митрополита Сербской православной церкви.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.
Протестующие начиная с субботы блокировали въезды в Цетинье, возвведя баррикады из горящих шин.
Из-за этого в город не смог попасть автобус с духовенством с Подгорицы.
Протесты проходят также в нескольких местах в Цетинье, в частности в центре города.
Полиция сообщила о восьми задержанных и одном арестованном за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.
Сообщается, что двое полицейских и несколько протестующих получили ранения.
Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Между тем на территории монастыря в Цетинье после 10 утра по местному времени завершилась церемония интронизации Йоаникия II на высшую духовную должность - митрополита Черногории и архиепископа Цетинье, против чего выступали митингующие.
Детальнее о попытках новой черногорской власти взять курс на сближение с Сербией, читайте в статье о церковном законе, расколовшем Черногорию, и в публикации Черногория в шпагате: как совместить курс на ЕС и любовь к "русcкому миру".