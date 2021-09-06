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США вимагають від РФ негайно звільнити лідерів кримських татар

Понеділок, 6 вересня 2021, 08:55

США засудили затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса.

"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського меджлісу Нарімана Джеляла та щонайменше 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх" - йдеться у заяві.

Як зазначив Прайс, це останній з тривалої низки політично мотивованих рейдів, затримань та каральних заходів проти Меджлісу та його керівництва, який став об’єктом репресій через протидію спробі анексії Криму Росією.

"Як підтвердили Сполучені Штати під час саміту Кримської платформи 23 серпня, Крим - це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України" - йдеться у заяві.

Протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.

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США Крим
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