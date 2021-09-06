США требуют от РФ немедленно освободить лидеров крымских татар

США осудили задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского меджлиса Наримана Джеляла и не менее 45 других крымских татар на русском оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их ", - говорится в заявлении.

Как отметил Прайс, это последний из длительного ряда политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, ставшего объектом репрессий из-за противодействия попытке аннексии Крыма Россией.

"Как подтвердили Соединенные Штаты во время саммита Крымской платформы 23 августа, Крым - это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В течение пятницы и субботы на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.