Пасажирський лайнер, що летів до Відня, здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі
Літак грузинської авіакомпанії Georgian Airways, що виконував рейс за маршрутом Тбілісі-Відень, здійснив аварійну посадку в аеропорту грузинської столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
На борту перебували до 180 пасажирів. За попередніми даними, постраждалих в результаті інциденту немає. На злітно-посадковій смузі мобілізовані співробітники аеропорту, поліцейські, рятувальники і бригади "швидкої".
Згідно поширеної інформації, екіпаж прийняв рішення про аварійну посадку незабаром після зльоту через несправність шасі. Приблизно дві години літак залишався в повітрі, щоб спустошити паливний бак.
В Georgian Airways досі не робили коментарів і не виступали з офіційними роз'ясненнями.
Незважаючи на інцидент, Тбіліський міжнародний аеропорт працював в звичайному режимі і всі рейси виконувалися за розкладом.