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Пасажирський лайнер, що летів до Відня, здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі

Понеділок, 6 вересня 2021, 09:34

Літак грузинської авіакомпанії Georgian Airways, що виконував рейс за маршрутом Тбілісі-Відень, здійснив аварійну посадку в аеропорту грузинської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

На борту перебували до 180 пасажирів. За попередніми даними, постраждалих в результаті інциденту немає. На злітно-посадковій смузі мобілізовані співробітники аеропорту, поліцейські, рятувальники і бригади "швидкої".

Згідно поширеної інформації, екіпаж прийняв рішення про аварійну посадку незабаром після зльоту через несправність шасі. Приблизно дві години літак залишався в повітрі, щоб спустошити паливний бак.

В Georgian Airways досі не робили коментарів і не виступали з офіційними роз'ясненнями.

Незважаючи на інцидент, Тбіліський міжнародний аеропорт працював в звичайному режимі і всі рейси виконувалися за розкладом.

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Грузія Авіарейси
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