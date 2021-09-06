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Пассажирский лайнер, летевший в Вену, совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси

Понедельник, 6 сентября 2021, 09:34

Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Вена, совершил аварийную посадку в аэропорту грузинской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На борту находились до 180 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На взлетно-посадочной полосе мобилизованы сотрудники аэропорта, полицейские, спасатели и бригады "скорой".

Согласно распространенной информации, экипаж принял решение об аварийной посадке вскоре после взлета из-за неисправности шасси. Примерно два часа самолет оставался в воздухе, чтобы опустошить топливный бак.

В Georgian Airways до сих пор не делали комментариев и не выступали с официальными разъяснениями.

Несмотря на инцидент, Тбилисский международный аэропорт работал в обычном режиме и все рейсы выполнялись по расписанию.

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