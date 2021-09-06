В МЗС РФ звинуватили німецьких політиків і медіа у змові проти російських ЗМІ

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що німецькі політики, силовики і медіа вступили в змову проти російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Захарова звернула увагу на заяву речника Спілки журналістів Німеччини Гендріка Цернера, згідно з якою співробітники російського RT розпрощалися з критичною і незалежною журналістикою і беруть участь в дестабілізації демократії.

"Я б навіть говорила про змову німецьких силовиків, політиків і медіахолдингів щодо RT. Адже в якості методів впливу вже застосовувалися закриття банківських рахунків, заклики до відмови в оформленні ліцензії на супутникове мовлення, тиск на сусідні держави з вимогою не видавати ліцензію, цькування з боку ЗМІ і Спілки журналістів Німеччини ", - заявила вона.

При цьому, зазначила Захарова, німецька Deutsche Welle під час протестних акцій в Росії нібито розміщувала на екранах заклики до участі в них.

"Наведені мною факти - це конкретні свідоцтва спроб впливу на внутрішні справи Росії і російську громадську думку німецького державного каналу на противагу ефемерні демагогії представників Німеччини щодо RT" - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Люксембург відмовився надати ліцензію російському державному телеканалу RT на німецькомовне мовлення на території країни.